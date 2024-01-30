Условие Ильхама Алиева

Азербайджан пересмотрит вопрос своего участия в Совете Европы в случае, если права азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут восстановлены. Такое заявление президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал на встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

Глава государства, подчеркнув, что носящая антиазербайджанский характер инициатива о нератификации полномочий азербайджанской делегации, с которой выступила группа, составляющая меньшинство в Парламентской ассамблее Совета Европы, не служит диалогу, сказал, что это в целом противоречит традициям парламентской платформы.

Заявив, что права азербайджанской делегации должны быть восстановлены, глава государства отметил, что, если эти права не будут восстановлены, то со стороны Азербайджана будет пересмотрен вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека.