Ильхам Алиев: Все попытки Парижа тщетны

Франция, осуществляя деструктивную политику в регионе, исходит из принципа «подливать бензин в огонь», проводит политику милитаризации Армении, является инициатором геополитических интриг, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в Баку генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонгу.

Президент Алиев подчеркнул, что официальный Париж способствует обострению ситуации в регионе и проводит антиазербайджанскую политику в различных международных организациях и на парламентском уровне.

Глава государства добавил, что Франция проводит политику с целью достижения ведущей позиции и усиления своего влияния в регионе Южного Кавказа. При этом Ильхам Алиев заметил, что все попытки Парижа в этом направлении тщетны.