Пашинян о проведении в Армении конституционного референдума

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил вопрос о проведении в стране конституционного референдума.

«Где та точка, где тот момент, когда мы из негосударственного народа превратимся в государственный народ? Этот момент - конституционный референдум», - сказал Пашинян в интервью Общественному радио Армении.

Он также заявил, что «мы должны урегулировать наши отношения декларацией (о независимости)».