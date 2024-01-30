Кремль надеется

Вступление Армении в Международный уголовный суд (МУС) - ее суверенное дело, для России важно, чтобы это не отразилось негативно на отношениях Москвы и Еревана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь нечего комментировать. В целом это суверенное право Армении», - цитирует ТАСС представителя Кремля.

«Но, с другой стороны, для нас важно, чтобы подобные решения негативно не сказывались и де-юре, и де-факто на наших отношениях, коими мы дорожим и стремимся развивать», - подчеркнул он.

Армения с 1 февраля стала 124-м полноправным членом МУС, ранее официально передав в организацию документы, подтверждающие ратификацию Римского статута.