Китай предупредил Украину

Китай передал Украине предостережение из-за того, что Киев объявил «международными спонсорами войны» более десяти китайских компаний. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленные украинские источники.

Предупреждение передал посол Китая в Украине Фань Сяньжун во время встречи с высокопоставленными чиновниками украинского правительства. По их словам, «посол сказал, что все это может негативно отразиться на наших отношениях».

Источник утверждает, что Китай «не выдвинул никаких условий», не поставил никаких сроков, а «просто выразил свое мнение по поводу списка».

В этот список внесены 14 китайских фирм. Среди них — нефтегазовые CNPC, Sinopec Group, CNOOC. Эти компании Киев внес в список в октябре 2023 года.

В перечень «спонсоров войны» Украина вносит компании, которые сотрудничают с Россией или продолжают работать внутри страны. Сейчас в нем около 50 фирм, и большинство из них — китайские. Также в перечне есть компании из США, Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Бельгии и других стран: Aushan, Bacardi, Bonduelle, Nestle, Khauf и др.