В Турции вооруженный мужчина ворвался на завод и взял заложников

Вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников завода Procter & Gamble в Коджаэли, на место инцидента прибыл спецназ, передает телеканал Haberturk.

«Ворвавшийся около 15.00 на фабрику Procter&Gamble в пригороде Гебзе мужчина с оружием взял в заложники находившихся там сотрудников», - передает канал.

По его информации, на место происшествия вызван полицейский спецназ, улицы в районе завода перекрыты: «Есть сообщения о том, что злоумышленник взял людей в заложники в знак протеста против событий в секторе Газа».