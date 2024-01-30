В Азербайджане човган является национальным видом спорта. В 2013 году човган был внесен от Азербайджана в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.

Эта игра зародилась в середине первого тысячелетия нашей эры. Была очень популярна в течение столетий как в Азербайджане, так и в Средней Азии, Иране, Турции, Ираке и в сопредельных странах.

Большую роль в распространении и развитии игры в Европе и во всем мире сыграли англичане. Привезенная первоначально из Индии в Англию в XIX веке игра човган становилась все более популярной, а введение новых правил способствовало быстрому распространению этой игры в Европе и Америке. Именно по инициативе англичан эта игра получила своё нынешнее название — конное поло и была включена в программу II Олимпийских игр, проведенных в 1900 году в Париже.