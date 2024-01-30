Венгрия идет на уступки

Венгерский парламент 5 февраля проведет внеочередное заседание, на котором проведет голосование по вопросу присоединения Швеции к НАТО.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны не будет предлагать парламенту провести внеочередное заседание для ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО.

Сегодня стало известно, все 27 стран Евросоюза договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. При этом Будапешт, пытавшийся торпедировать выделение помощи, был лишен права использовать вето при выделении финансовой помощи Украине.