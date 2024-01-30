Азербайджанцев назвали самыми счастливыми

Азербайджанцы оказались самыми счастливыми среди жителей в странах СНГ. Об этом свидетельствуют данные исследования Свободного Альянса Евро-Азиатских Социологов «ФОКУС».

Самыми счастливыми в прошедшем году оказались азербайджанцы (более 70% считают год удачным для своей страны), белорусы (более 66%) и кыргызстанцы (64%). В наименьшей степени год порадовал армян (более 60% считают 2023-й неудачным), молдаван (55% «неудачников») и грузин (42%).