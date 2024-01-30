Поражение Украины покажет слабость НАТО

Мир, включая Китай, воспримет любое поражение Украины как поражение НАТО с глубокими глобальными последствиями для мирового лидерства США, пишет издание Foreign Affairs.

«НАТО нужна Украина. НАТО понимает, насколько пагубной для безопасности Европы будет победа России, поэтому этим летом там должны исправить ситуацию и заявить о необходимости постановки Украины на четкий путь к членству в Альянсе. Опасения, что членство Украины вызовет нестабильность, имеют обратную сторону — невключение Украины в НАТО сохранит российскую угрозу для Европы на неопределенное время», — говорится в статье. Также говорится, что с точки зрения готовности, Украина уже обладает самой боеспособной армией в Европе, которая станет активом, а не обузой для Альянса.