Оппозиция Грузии будет бойкотировать выборы

Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники ищут причины, чтобы объявить бойкот результатам предстоящих парламентских выборов осенью 2024 года. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам общественного мнения.

"Бойкот результатов выборов - обычное правило для "Национального движения". Не думаю, что 2024 год станет исключением, и сейчас они готовят предлоги для бойкота следующих выборов", - заявил Папуашвили.