Арестович покинул Украину без разрешения

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что не предоставляло экс-советнику Офиса президента страны Алексею Арестовичу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ГУР Минобороны Украины. Они назвали фейком распространенную сегодня информацию о причастности ГУР к выезду Арестовича.

"Информация о пересечении границы и выезде за пределы Украины лица по имени Алексей Арестович 4 сентября 2023 года якобы на основании письма от ГУР МО Украины, которое опубликовало NGL.media, не соответствует действительности", - отмечают в ГУР.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны Арестович неоднократно выезжал за пределы Украины, однако всегда возвращался. После последнего выезда Арестович сделал ряд скандальных заявлений, в частности призвал заключить мир между Украиной и Россией, а затем подать совместный иск против Запада, поскольку те страны "нам должны".