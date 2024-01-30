США решились: будут бить по иранцам

США одобрили планы по нанесению ударов по иранским объектам и военным, расположенным в Ираке и Сирии, сообщил телеканал CBS. Отмечается, что удары будут нанесены в ответ на атаки на базы США в регионе.

27 января в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения.

30 января президент США Джо Байден заявил, что определился с ответными шагами на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что среди разработанных по распоряжению Байдена встречных мер, которые, скорее всего, примут в течение пары дней, рассматривается удар по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии. Согласно информации телекомпании ABC, американский лидер не считает необходимым наносить прямой удар по территории Ирана, так как разрастание конфликта на Ближнем Востоке может омрачить его перспективы на переизбрание президентом США.