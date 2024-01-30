Пашинян выбивает Карабах из Конституции Армении

Если госполитика Армении будет зиждиться на Декларации о независимости, на воссоединении с Карабахом, «у нас будет война и никогда не будет мира», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире Общественного радио страны.

“Мы сегодня должны урегулировать наши отношения с Декларацией. Конституционный референдум – момент, когда мы из негосударственного народа превращаемся в государственный народ», – заявил армянский премьер.