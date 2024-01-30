Пашинян: Мы заменим Россию Индией, Ираном, США и Францией

Армения должна понять, с кем иметь военно-техническое сотрудничество, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"В прошлом на 99% эти связи относились к РФ, сейчас это невозможно в силу объективных и субъективных причин. И в этом направлении мы должны понять, какие отношения мы строим с Индией, Ираном, США, Францией и РФ.

Я пришел к тому, что государственный интерес Армении - это развитие экономики Армении. Потому что, например, мы увеличиваем зарплаты военным, за счет чего мы это делаем и будем делать, если не за счет экономики и бюджета. Или возьмем вопрос приобретения вооружений. На какие средства мы будем покупать новое оружие? Для всего этого надо развивать экономику", - сказал Пашинян.