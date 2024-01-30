Хуситы дают советы Байдену
Лидер радикальной организации хуситов «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси предложил президенту США Джо Байдену «заняться решением проблем в собственной стране вместо того, чтобы развязывать войны в других государствах».
Выступление аль-Хуси транслировал телеканал Al-Masirah.
«Американский президент вместо того, чтобы развязывать войны (в других государствах), должен сначала заняться кризисом в своей стране и проблемами, которые провоцирует проводимая им политика», - заявил Малек аль-Хуси, напомнив о ситуации на американо-мексиканской границе в Техасе, а также о напряженности между федеральными властями США и властями штата.