США ввели санкции против еврейских переселенцев

Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против еврейских поселенцев на Западном берегу Иордана, заявили в Белом доме.

Байден еще в ноябре поручил подготовить визовые запреты и санкции против израильских поселенцев, которые якобы нападают на палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Предлагалось применить ограничения в отношении людей или организаций, которые «прямо или косвенно участвовали в действиях или политике, угрожающих безопасности или стабильности Западного берега реки Иордан», или которые прибегают к «действиям, которые запугивают гражданских лиц с целью принуждения к перемещению на Западном берегу».

Также предполагалось, что санкции коснутся лиц, которые «нарушают права человека и совершают действия, срывающие или существенно препятствующие усилиям по достижению решения о создании двух государств».

Отмечалось, что Байден рассматривает проблему «насилия» поселенцев как «серьезную угрозу» миру между израильтянами и палестинцами.

Вместе с тем, как сообщает телеканал NBC News, администрация Байдена рассматривает возможность признания палестинского государства.

Сообщается, что администрация поручила политическому персоналу изучить идею признания США палестинского государства до того, как они достигнут окончательного, всеобъемлющего соглашения с Израилем о прекращении войны в секторе Газа, сообщил сегодня NBC News высокопоставленный представитель администрации.

Подчеркнув, что это не произойдет в ближайшее время, чиновник, не уполномоченный выступать публично, заявил, что такое государство должно будет включить в себя новое палестинское руководство и силы безопасности в анклаве (секторе Газа).

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не стал сбрасывать со счетов такое предложение на вчерашнем брифинге, и хотя чиновник признал, что это еще не сформулированная концепция, она все же является частью «доктрины Байдена», упомянутой во вчерашней колонке Тома Фридмана в The New York Times, которую он определил как совмещение стратегического мышления и планирования в регионе.