Сахиба Гафарова: Ни одна страна не может оказывать давление на Азербайджан

Никто и ни одно государство не может оказать давление на Азербайджан за столом переговоров, заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе встречи с делегацией, возглавляемой спикером Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой.

Она напомнила, что именно Азербайджан выдвинул мирные инициативы и заинтересован в продолжении переговоров. Спикер заявила, что наша страна желает мира и надеется на скорое подписание мирного соглашения.

Говоря о масштабных восстановительно-строительных работах, начатых азербайджанским правительством на освобожденных территориях, председатель Милли Меджлиса заметила, что Азербайджан ведет эту работу за счет крупных инвестиций. Бывшие вынужденные переселенцы уже начали возвращаться в свои дома. Это доказывает, что Азербайджан не заинтересован в новой войне. Азербайджанский народ хочет мира, подчеркнула Сахиба Гафарова, отметив также усилия нашей страны по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе.