Залужный: Мы в силах уничтожить врага

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине необходимо владеть беспилотными средствами и современными технологиями для избежания втягивания в позиционную войну.

В своей последней статье для CNN Залужный подчеркнул, что приоритетом номер один для Украины является владение современными и эффективными беспилотными средствами и другими передовыми технологиями. Этот шаг необходим для избежания втягивания в позиционную войну, в которой Россия, по мнению генерала, имеет значительное преимущество.

Он отметил, что Россия обладает значительным преимуществом в мобилизации людских ресурсов, в то время как украинские государственные институты сталкиваются с трудностями в увеличении численности Вооруженных сил без принятия непопулярных мер. «Нас сдерживает несовершенство нормативно-правовой базы, а также частичная монополизация оборонной промышленности», - подчеркнул Залужный.

Главком также подчеркнул, что Россия и ее союзники могут использовать военно-промышленный комплекс для ведения войны на истощение, что создает дополнительные вызовы для Украины.

Залужный выдвинул предложение о создании новой государственной системы технологического перевооружения в течение 5 месяцев, подчеркивая неотложность этого шага.

Также он выделил необходимость Украины научиться справляться с уменьшением военной поддержки со стороны союзников и дефицитом боеприпасов.

Важным фокусом на 2024 год, по мнению генерала, должно стать обеспечение Вооруженных сил Украины высокотехнологичными активами, внедрение новой философии обучения и ведения войны, которая учитывает ограничения в активах, а также освоение новых боевых возможностей.

«Мы в силах уничтожить врага и обеспечить существование государственности. Цель состоит в том, чтобы воспользоваться моментом», - заключил Залужный.