Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 1 февраля 2024, 23:27

Москва и Ереван высказывают резко противоположные мнения по поводу размолвки Армении с ОДКБ. В России говорят, что Армения не может существовать вне военного блока, в Ереване же утверждают, что потеряли надежду на помощь ОДКБ, ставшей, по сути дела, «ненужной организацией». Как заявил Виктор Васильев, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам ОДКБ, безопасность Армении без сотрудничества в рамках Организации договора о коллективной безопасности «не представляется возможной».

«Я не могу раскрыть вам информацию, которая со всей очевидностью свидетельствует о том, что безопасность Армении, в том числе в военно-технической области, не представляется возможной без сотрудничества в рамках ОДКБ», - подчеркнул Васильев, добавив, что Россия «видит попытки западных стран использовать ситуацию в Армении для того, чтобы накалить обстановку не только там, но и на всем Кавказе». «Мы используем дискуссии в рамках ОДКБ на всех уровнях с тем, чтобы акцентировать внимание наших армянских коллег на данной осознанной политике западных стран», - заявил Васильев. По словам высокопоставленного российского дипломата, вопрос о выходе Армении из ОДКБ «сегодня не стоит», а внимание ОДКБ «сконцентрировано на реализации решений» Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятых в ноябре 2023 года. «Документы, принятые в ходе упомянутой сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой армянская сторона не участвовала, сейчас находятся на рассмотрении Еревана, - отметил Васильев. - По некоторым из этих документов есть согласие армянской стороны, из чего можно сделать вывод, что вопрос о выходе Армении из ОДКБ не стоит». Отвечая на вопрос о неучастии Еревана в мероприятиях ОДКБ, дипломат отметил, что речь идет о выборе армянского руководства, хотя и «сделанного под давлением».

«Во многом данная ситуация является как результатом давления западников, так и понятными эмоциями руководства и жителей Армении», - сказал Васильев, выразив надежду, «что голос разума рано или поздно возобладает над эмоциями». Однако в Ереване не только не разделяют мнение российских официальных лиц, но и говорят, что военный блок создает проблемы для армянского государства. Всего несколько недель назад секретарь Совета безопасности Армен Григорян в интервью местному общественному телевидению заявил, что у Армении нет никаких ожиданий от ОДКБ. Григорян напомнил, что в 2022 году, когда шли бои на границе, Армения официально обратилась за помощью к ОДКБ, но не встретила адекватной реакции. «Со временем мы поняли, что у нас не может быть никаких ожиданий от ОДКБ», - констатировал Григорян.

Чиновник также отметил, что ОДКБ не предлагала военно-техническую помощь Армении и не дала четкий ответ на вопрос, какую именно границу Армении готовы защищать страны, входящие в ОДКБ. «ОДКБ никогда не признавала границы Армении, ОКДБ не признает зону своей ответственности, и это серьезная проблема для Армении», - подчеркнул Григорян. Как известно, Ереван уже некоторое время бойкотирует мероприятия ОДКБ на всех уровнях. В результате между военным блоком, в котором доминирует Россия, и Ереваном сложились довольно странные отношения: с одной стороны, Армения не возлагает на ОДКБ никаких надежд, не участвует в ее деятельности и препятствует реализации ее решений, а с другой - официально не выходит из этой международной структуры, прекрасно понимая, что, формально оставаясь членом Организации договора о коллективной безопасности, она, согласно уставу ОДКБ, может блокировать любую ее инициативу. В частности, Ереван так и не подписал решения, принятые на прошедшем в Минске в ноябре 2023 года саммите ОДКБ, а также на заседаниях министров обороны и иностранных дел. 21 декабря прошлого года Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов посетил Ереван для подписания этих документов, но уехал с пустыми руками. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян сообщил журналистам два дня назад, что документы ОДКБ армянская сторона еще не подписала. По его словам, «идет обсуждение».