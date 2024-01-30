Проживающие в отдельных странах азербайджанцы заявляют через платформу в “Facebook” «МЫ – продолжим Путь Победы» о поддержке кандидатуры архитектора счастливого будущего Азербайджана Президента Ильхама Алиева, призывают азербайджанцев мира продемонстрировать национальное единство и принять активное участие в выборах. Среди них - профессор Билкентского университета Турции, заслуженный деятель науки Азербайджана Амируллах Мамедов, народный артист Азербайджана, профессор Государственной консерватории Университета Чукурова Аданы (Турция) Джахангир Новрузов, заслуженный деятель искусств России, кавалер ордена “Достлуг” Азербайджана Мамедали Агаев, профессор Йоркского университета Канады Юлдуз Рагимов, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель балетной группы Приморской сцены Мариинского театра, кавалер ордена “Достлуг” Азербайджана Эльдар Алиев .

С приближением предстоящих в Азербайджане 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов известные азербайджанцы в различных странах мира выражают поддержку действующему президенту Ильхаму Алиеву.

Заслуженный художник Азербайджана, доцент Aзербайджанской академии художеств Эсмер Нариманбекова также отметила, что поддерживает кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах: “С чувством гордости вспоминаю, как мои родители – народный художник Азербайджана Тогрул Нариманбеков и заслуженный художник Азербайджана Эльмира Гусейнова всегда поддерживали Вас – Ильхама Гейдар оглу Алиева, с большим успехом продолжающего политику выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева. Счастлива, что сегодня вместе с сыном Тофигом Агаевым продолжаю эту традицию. Уверены, что наш народ выберет выдающегося политика и государственного деятеля современности Ильхама Гейдар оглу Алиева”.

Проживающий в Испании наследник Панахали хана, студент 4-го курса Мадридского университета Алькала, участник IVЛетнего лагеря диаспорской молодежи Мухаммедали Акперов в обращении к президенту Ильхаму Алиеву выразил ему свою поддержку: “Как представитель рода Панахали хана, я горжусь освобождением азербайджанских земель”.

Центр азербайджано-японской дружбы также поддержит на выборах 7 февраля кандидатуру Ильхама Гейдар оглу Алиева. Об этом говорится в заявлении председателя центра, всемирно известного азербайджанского инженера-электроника, создателя источников света для заднего фона жидкокристаллического дисплея – одной из основных частей LCDтелевизоров, компьютеров и мобильных телефонов Халила Калантара: “Считаем, что внеочередные президентские выборы – это светлый путь для 55 миллионов азербайджанцев и важнейшая веха в судьбе нашей великой нации. Центр азербайджано-японской дружбы уверен, что президент Азербайджана Ильхам Алиев является могучим Лидером для нашей современной, светской и развитой страны, и мы поддерживаем Вашу кандидатуру”.