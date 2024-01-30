Леонид Швец, автор haqqin.az 00:22

Лидеры стран Евросоюза на специальном саммите приняли решение о выделении финансовой помощи Украине на 2024-2027 годы в размере 50 миллиардов евро. Причем оно было поддержано всеми 27 руководителями стран-членов, в этом до конца не было уверенности. Накануне издание Politico задавалось вопросом, сколько раз придется отправлять Виктора Орбана в туалет, чтобы решение состоялось. В декабре на таком же саммите был создан прецедент, когда венгерского премьера, чтобы дать ему соблюсти лицо и позволить не голосовать по вопросам, относительно которых он занимал отрицательную позицию, отправили из помещения, где должно было пройти голосование, «выпить кофе», за это время остальные приняли решение о начале диалога с Украиной о предоставлении ей членства в ЕС.

Протокольные требования Евросоюза позволяют принимать консенсусные решения при отсутствии одного из членов. Но вот по следующему вопросу, о предоставлении финансовой помощи Украине, Венгрия высказалась против, что вынудило перенести вопрос на следующую встречу. С тех пор и руководители Евросоюза, и лидеры отдельных стран неоднократно заявляли, что так или иначе вопрос помощи Украине будет решен. Появлялись даже альтернативные планы Б и В, как это можно осуществить, минуя необходимость получать поддержку Венгрии. В то же время шла интенсивная обработка Будапешта. Поговаривали о запуске в действие статьи 7 Договора о Европейском Союзе, которая предусматривает возможность лишения права голоса одной из стран-членов. Кроме того, остаются замороженными 20 миллиардов евро из фондов ЕС, предназначенные для Венгрии, а разблокированные в декабре десять миллиардов еще не поступили на соответствующий счет. За несколько дней до нынешней встречи произошла утечка в The Financial Times некого внутреннего документа ЕС, согласно которому Евросоюз будто бы разрабатывает план, как показательно ударить по экономике Венгрии, если ее руководство опять откажется поддержать новый пакет помощи Украине. Могло последовать заявление о полном прекращении финансирования Венгрии, что привел бы к падению курса венгерского форинта и обрушило бы инвестиционную привлекательность. Зашло бы дело так далеко или все осталось бы на уровне угрозы, судить сложно, а Виктор Орбан не стал это проверять на практике.

Все время до последнего голосования венгерского премьера особенно беспощадно критиковал его польский коллега Дональд Туск. Он заявлял, что «Орбан один остался на поле боя», что другого такого антиукраинского политика в Евросоюзе нет. «Я не могу принять и не могу понять эту очень странную и эгоистичную игру Виктора Орбана… Он должен решить, является ли Венгрия частью нашего сообщества или нет». А уже непосредственно перед саммитом сказал, как припечатал: «Нет проблемы так называемой усталости от Украины. Это точно. Мы сейчас имеем в Брюсселе усталость от Орбана». Туск, который пять лет был председателем Европейского совета, про Брюссель знает все. Венгерскому премьеру пришлось не только проголосовать за пакет помощи Украине, но и отказаться от требования раз в год пересматривать его с правом полностью ветировать. Однако Орбан был бы не Орбан, если бы он не сделал вид, что все пошло по его плану. «Миссия выполнена, - написал он в сети Х (бывший Твиттер). - Средства Венгрии не окажутся в Украине, и мы имеем механизм контроля в конце первого и второго года. Наша позиция по войне в Украине остается неизменной: нужно прекращение огня и мирные переговоры». Относительно средств Венгрии: идет речь о тех самых замороженных Брюсселем суммах. Готовность же Орбана к тому, чтобы Украина прекратила сопротивляться и сдалась Путину, никого не интересует.