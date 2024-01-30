Тайную резиденцию Путина обнаружили у границ НАТО

У президента России Владимира Путина имеется резиденция на северо-западе России, в Карелии, всего в 30 километрах от границы с Финляндией. О самом дворце известно еще с 2016 года, однако до сих пор он не попадал ни на фотографии, ни на видео, пишет немецкое издание Bild.

До резиденции можно добраться только на лодке или на вертолете - посадочная площадка для него находится позади огромного здания. Местные жители рассказали журналистам, что Путин посещает свой дворец в Карелии как минимум раз в год.

По данным центра «Досье», резиденция российского президента состоит из трех основных задний, которые выглядят очень современно. Официально объекты замаскированы под названиями «рыбацкая хижина», «сарай» и «садовый домик».

На кадрах с дрона также можно увидеть рыбную ферму, продукция которой, вероятно, присутствует в меню Путина во время его визитов. В главном здании располагается столовая площадью 200 квадратных метров. Также на территории резиденции имеется четырехметровый водопад.

Сотрудники Федеральной службы охраны круглосуточно охраняют территорию рядом с дворцом. Когда в резиденцию приезжает сам Путин, защита значительно усиливается.