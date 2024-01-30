В Крыму ликвидирован российский генерал?

Российские телеграм-каналы утверждают, что Александр Татаренко, командир авиационной эскадрильи истребительного авиаполка, был ликвидирован во время украинских ударов по аэропорту Бельбек в Крыму.

По их данным, две ракеты поразили командный пункт 38-го истребительного авиационного полка, еще одна ракета атаковала пункт связи аэродрома. В результате атаки были ликвидированы 10 военных армии РФ, в том числе и Татаренко.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по военным аэродромам России в Крыму. По данным украинской стороны, в результате атаки были уничтожены несколько истребителей и личный состав россиян.