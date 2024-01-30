В Косово запретили сербскую валюту

На территории Косова с четверга, 1 февраля, вступил в силу запрет на хождение сербского динара. Однако по просьбе жителей, а также благодаря воздействию США и ЕС местные власти сделали послабление и объявили о непродолжительном переходном периоде, после которого страна должна будет полностью перейти на евро.

О своем решении о введении евро в качестве единственного платежного средства в стране Центробанк Косова объявил 17 января. Отмечается, что это решение может серьезно ударить по сербам, проживающим в крае.

На сегодняшний день сербский динар является основной расчетной валютой в населенных сербами районах Косова. По оценке, большая часть организаций в этих районах завязана на Сербию. Кроме того, именно в динарах там выплачиваются зарплаты и социальные пособия, в них же производится расчет в местных магазинах.

Власти Косово предложили Национальному банку Сербии самостоятельно найти возможность для продолжения платежных операций и отметили, что выплаты должны конвертироваться в евро.

В воскресенье, 28 января, послы США, Великобритании, Германии, Франции и Италии в Косово выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти страны не запрещать хождение сербского динара, чтобы обеспечить достаточный переходный период и эффективное обсуждение вопроса.