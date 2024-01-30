В Турции аресты

Турецкий суд выдал ордеры на арест 25 из 34 доставленных на предварительное слушание задержанных по делу о стрельбе в церкви в Стамбуле. Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

«Выдан ордер на арест 25 подозреваемых, включая члена террористической организации «Исламское государство» Амиржона Клыкова, который открыл огонь в церкви и стал причиной смерти нашего гражданина, и Давида Тандуева, который был с ним, по обвинению в членстве в запрещенной организации и умышленном убийстве» - написал Тунч на своей странице в X (ранее Twitter).

Ранее агентство IHA сообщало, что выстрелы совершил нападавший с инициалами Д.Т., который, как отмечалось, является гражданином РФ. У гражданина Таджикистана с инициалами А.К. заклинило оружие.

«Был выдан ордер на судебный контроль в отношении 9 подозреваемых (отпущены на свободу при условии поддержания судебного контроля за ними)», - уточнил глава ведомства судьбу остальных фигурантов дела.

Нападение на католическую церковь Святой Марии в районе Сарыер произошло 28 января. Двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения. Расследование ведет группа из 150 специалистов.