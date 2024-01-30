Центробанк Азербайджана о коридоре нестабильности: снижена учетная ставка наш комментарий

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Центральный банк Азербайджана понизил учетную ставку с 8 до 7,75 процента. Верхний предел процентного коридора снижен с 9 до 8,75 процента, нижний - с 6,5 до 6,25. Главный банк Азербайджана объясняет свое решение тем, что фактическая и прогнозируемая инфляция находятся в целевом коридоре (4%±2%), а инфляционные ожидания и ситуации на валютном рынке стабилизировались.

Действительно, по итогам 2023 года уровень годовой инфляции снизился и составил 2,1 процента, сформировавшись таким образом в нижней части целевого диапазона. Причем снижение инфляции наблюдалось по всем групповым компонентам потребительской корзины. Так, продовольственная инфляция составила 0,8 процента, непродовольственная - 2,7 и лишь инфляция в сфере услуг оказалась несколько выше, на уровне 3,7 процента.

Центробанк Азербайджана заявил о стабилизации ситуации на валютном рынке

Особо отметим, что годовая инфляция снизилась за счет одновременного воздействия как внешних, так и внутренних факторов. Спад глобальной экономической активности, продолжающееся снижение мировых цен на сырьевые товары, энергоносители и продукты питания ограничили «импортную инфляцию», которую наш Центробанк всегда называл основным рычагом повышательного давления на инфляционные процессы.

Решение Центробанка вступило в силу с 1 февраля. Следующее заседание правления ЦБА по параметрам процентного коридора состоится 28 марта. Так что дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься в зависимости от изменения внешних и внутренних инфляционных факторов.

В то же время Центробанк считает, что страна все еще не вышла из зоны риска. Применимо к потенциальной угрозе «импортной инфляции» это, прежде всего, связано с глобальными климатическими изменениями и сохранением геополитической напряженности, в том числе в Красном море. С другой стороны, снижение глобальной экономической активности и сохранение жестких монетарных условий в большинстве экономик мира могут оказать сдерживающее влияние на глобальные инфляционные процессы.

Главный банкир Азербайджана Талех Кязымов предупредил, что новая учетная ставка начнет влиять на депозитные проценты лишь со следующего года

Ну, а основными внутренними инфляционными рисками могут стать избыточный рост совокупного спроса и активизация внутренних факторов стоимости. Если в текущем году на валютном рынке сохранится тенденция последних двух лет, то интервенции Центробанка вновь будут ориентированы на покупку. Причем вероятность такого хода событий на валютном рынке достаточно высока. А для регулирования факторов внутреннего спроса будет внимательно отслеживаться динамика бюджетных расходов и кредитной активности.

В целом же риски повышения и понижения инфляции уравновешивают друг друга, особенно в ситуации, в которой сегодня находится Азербайджан. Вот почему прогноз инфляции на 2024 год оставлен без изменений, а годовая инфляция ожидается в пределах целевого показателя. В принципе, Центробанк придерживается этого прогноза, начиная с октября прошлого года.

Итак, решение Центробанка о снижении учетной ставки вступило в силу. Однако его председатель Талех Кязымов предупредил в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, что новая ставка начнет влиять на депозитные проценты только со следующего года. И объяснил это наличием на рынке достаточно большой ликвидности, стерилизация которой потребует времени. Дело в том, что в условиях высокой ликвидности процентные ставки Центробанка, как правило, не работают. Поэтому придется приложить немало усилий, поддерживая на рынке такой объем денег, чтобы их стоимость находилась в коридоре, запланированном Центробанком.

Ничего не поделаешь, регулирование баланса - всегда самое трудное дело.

Центробанк считает, что Азербайджан все еще не вышел из зоны риска

«Для управления ликвидностью на рынке необходима сильная координация монетарной и фискальной политики, - подчеркнул Кязымов. - Это важно, и мы над этим усиленно работаем. У нас хорошая координация с Министерством финансов Азербайджана. Считаю, что учетная ставка начнет оказывать влияние на депозитный сегмент уже со следующего года».

Судя по всему, именно уверенность в успешной координации дает главе Центробанка основание прогнозировать в 2024 году темпы экономического роста в стране, примерно, на уровне 3,5 процента, а в 2025 - на уровне 3-4 процентов. Отметим, что речь идет о показателях, которые примерно на 1 процент превышают соответствующие прогнозы правительства Азербайджана.