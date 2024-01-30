Мамед Эфендиев, отдел экономики 09:48

Центральный банк Азербайджана понизил учетную ставку с 8 до 7,75 процента. Верхний предел процентного коридора снижен с 9 до 8,75 процента, нижний - с 6,5 до 6,25. Главный банк Азербайджана объясняет свое решение тем, что фактическая и прогнозируемая инфляция находятся в целевом коридоре (4%±2%), а инфляционные ожидания и ситуации на валютном рынке стабилизировались. Действительно, по итогам 2023 года уровень годовой инфляции снизился и составил 2,1 процента, сформировавшись таким образом в нижней части целевого диапазона. Причем снижение инфляции наблюдалось по всем групповым компонентам потребительской корзины. Так, продовольственная инфляция составила 0,8 процента, непродовольственная - 2,7 и лишь инфляция в сфере услуг оказалась несколько выше, на уровне 3,7 процента.

Особо отметим, что годовая инфляция снизилась за счет одновременного воздействия как внешних, так и внутренних факторов. Спад глобальной экономической активности, продолжающееся снижение мировых цен на сырьевые товары, энергоносители и продукты питания ограничили «импортную инфляцию», которую наш Центробанк всегда называл основным рычагом повышательного давления на инфляционные процессы. Решение Центробанка вступило в силу с 1 февраля. Следующее заседание правления ЦБА по параметрам процентного коридора состоится 28 марта. Так что дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься в зависимости от изменения внешних и внутренних инфляционных факторов. В то же время Центробанк считает, что страна все еще не вышла из зоны риска. Применимо к потенциальной угрозе «импортной инфляции» это, прежде всего, связано с глобальными климатическими изменениями и сохранением геополитической напряженности, в том числе в Красном море. С другой стороны, снижение глобальной экономической активности и сохранение жестких монетарных условий в большинстве экономик мира могут оказать сдерживающее влияние на глобальные инфляционные процессы.

Ну, а основными внутренними инфляционными рисками могут стать избыточный рост совокупного спроса и активизация внутренних факторов стоимости. Если в текущем году на валютном рынке сохранится тенденция последних двух лет, то интервенции Центробанка вновь будут ориентированы на покупку. Причем вероятность такого хода событий на валютном рынке достаточно высока. А для регулирования факторов внутреннего спроса будет внимательно отслеживаться динамика бюджетных расходов и кредитной активности. В целом же риски повышения и понижения инфляции уравновешивают друг друга, особенно в ситуации, в которой сегодня находится Азербайджан. Вот почему прогноз инфляции на 2024 год оставлен без изменений, а годовая инфляция ожидается в пределах целевого показателя. В принципе, Центробанк придерживается этого прогноза, начиная с октября прошлого года. Итак, решение Центробанка о снижении учетной ставки вступило в силу. Однако его председатель Талех Кязымов предупредил в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки, что новая ставка начнет влиять на депозитные проценты только со следующего года. И объяснил это наличием на рынке достаточно большой ликвидности, стерилизация которой потребует времени. Дело в том, что в условиях высокой ликвидности процентные ставки Центробанка, как правило, не работают. Поэтому придется приложить немало усилий, поддерживая на рынке такой объем денег, чтобы их стоимость находилась в коридоре, запланированном Центробанком. Ничего не поделаешь, регулирование баланса - всегда самое трудное дело.