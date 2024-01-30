ISW: Путин не планирует территориальные уступки

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по социально-экономическому развитию захваченных регионов Украины, заявил о планах России интегрировать эти территории в РФ в течение следующих шести лет.

В сводке американского Института изучения войны (ISW) говорится, что Путин заявил, что Россия планирует, чтобы оккупированные территории Украины были на одном уровне с Россией в неопределенных «ключевых областях» до 2030 года.

ISW считает, что это свидетельствует о том, что Россия приступает к реализации долгосрочных планов и не предусматривает никаких территориальных уступок.

Кроме этого, Путин призвал российские банки не бояться западных санкций и активизировать работу на захваченных украинских территориях, отметив, что субъекты РФ наладили патронатные сети с этими регионами Украины.