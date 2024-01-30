За ущерб от войны: Украина выставит России счет – $1 трлн

«Мы говорим не о цифре $300-350 млрд их золотовалютных резервов. По оценкам Киева, речь идет о $750 млрд прямых убытков. Добавьте туда еще косвенные убытки, которые могут поднять эту цифру до $1 трлн», — сказал Устенко в эфире телемарафона.

Власти Украины увеличили оценку ущерба от войны с Россией. Теперь Киев намерен получить от Москвы $1 трлн в качестве компенсации убытков, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

В июле 2022 года премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что на восстановление Украины потребуется почти вдвое больше замороженных на Западе резервов России — $750 млрд. Он обещал, что украинское правительство подготовит электронную карту, на которой будет отмечен весь ущерб, нанесенный российской армией. При этом, по мнению Шмыгаля, ключевым источником восстановления страны «должны быть конфискованные счета России и российских олигархов».

Накануне, 1 февраля, Европейский совет утвердил предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных активов России для финансирования помощи Украине. Предполагается, что полученные от российских активов доходы будут храниться на специальных счетах, а после списания необходимых налогов деньги поступят в бюджет и направятся на помощь Киеву. Согласно подсчетам Еврокомиссии, доходы от российских активов в ЕС могут составить 15–17 млрд евро в год.

Российские власти уже начали подготовку к юридическим процедурам на случай конфискации резервов, писал Bloomberg. Чиновники, которые участвовали в дискуссиях по этому вопросу, уверены, что смогут через суды остановить передачу сотен миллиардов долларов Украине, даже если резервы будут конфискованы, отмечали источники агентства.