Хаменеи приказал избегать прямого конфликта с США

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи приказал избегать прямого военного столкновения с США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, ранее на этой неделе Высший совет национальной безопасности Ирана провел экстренную встречу. На ней обсуждались меры, которые необходимо будет предпринять Тегерану, если Вашингтон нанесет по Ирану или его сторонникам удар после гибели трех американских военнослужащих в результате атаки беспилотников в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе. По мнению Вашингтона, к атаке причастна группировка «Катаиб Хезболлах», которая является частью проиранского «Исламского сопротивления Ирака».

Когда Али Хаменеи сообщили об итогах встречи, он отдал четкие приказы: избегать прямой войны с США и дистанцировать Иран от действий группировок, которые причастны к гибели американцев, пишет газета.

Издание отмечает, что вместе с тем духовный лидер ИРИ велел готовиться к ответному удару, если США атакуют Иран.

Как сообщили The New York Times несколько источников, вооруженные силы Ирана были приведены в состояние повышенной боевой готовности, вдоль границы с Ираком размещены баллистические ракеты, активированы системы противовоздушной обороны.