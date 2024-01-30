Нынешний подход США по отношению к Украине предполагает поддержку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и проведение в стране реформ, которые приведут к смене власти Владимира Зеленского, утверждает американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в статье на онлайн-платформе Substack.

«Фактическая концепция… предполагает прочную поддержку Залужного и реформ, которые приведут к концу власти Зеленского», - цитирует РИА Новости Херша.

Как отметил Херш, нынешний план разрабатывался «экспертами из разведки и военными бюрократами» без участия Белого дома, Госдепа и Совета национальной безопасности.