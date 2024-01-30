Мехрибан Алиева поздравляет молодежь Азербайджана
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 2 февраля - Дня азербайджанской молодежи.
В публикации первого вице-президента отмечается: «Желаю каждому представителю азербайджанской молодежи крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, процветания, успехов во всех начинаниях!»
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