Мехрибан Алиева поздравляет молодежь Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 2 февраля - Дня азербайджанской молодежи.

В публикации первого вице-президента отмечается: «Желаю каждому представителю азербайджанской молодежи крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, процветания, успехов во всех начинаниях!»

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)