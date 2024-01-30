Молдова обратилась к Кремлю: «Это незаконно»

Власти Молдовы не допустят открытия избирательных участков в связи с выборами президента России на территории Приднестровья. Об этом заявил председатель парламента и руководитель правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу в интервью телеканалу Jurnal.

«Я считаю незаконным и некорректным открывать избирательные участки на территории, которая не контролируется [Кишиневом], без согласия с Республикой Молдова. ...Да, Россия раньше открывала участки в Приднестровье, но так происходило до нас. Это было незаконно, но кое-кто закрывал на это глаза», - цитирует ТАСС Гросу.

Спикер дал понять, что власти Молдовы будут этому препятствовать и не пропустят в страну организаторов выборов из России: «Думаю, мы сможем что-то сделать. Мы уже делали это в других случаях, почему не можем сделать это еще раз. ...Они будут нуждаться в человеческих ресурсах, а эти люди должны будут как-то добраться до нас. Нам необходимо проявить характер и действовать решительно».

Гросу добавил, что власти Молдовы могут запретить голосование на территории российского посольства в Кишиневе.