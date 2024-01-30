Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджана обнародовал информацию об инфицированных коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных в стране за январь 2024 года.

Согласно данным Оперштаба, с 31 декабря 2023 по 31 января 2024 года выявлено 325 новых случаев заражения, 217 человек выздоровели, 21 скончался.

В целом с начала пандемии в Азербайджане выявлено 834 630 случаев заражения, из них 824 089 человек прошли лечение и выздоровели, 10 400 человек скончались, на данный момент насчитывается 141 активный больной.

В течение месяца проведено 14 333, всего с начала пандемии - 7 748 050 тестов, вакцинирован за январь 281 человек.

В Азербайджане на сегодняшний день введены в общей сложности 13 970 733 дозы вакцины.