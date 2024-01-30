Румынский генерал: Нужно готовиться к войне с Путиным

Новый начальник штаба обороны Румынии генерал Георгицэ Влад убежден, что если Россию не остановить в Украине, то президент РФ Владимир Путин нацелится на Республику Молдова.

«Российская Федерация стала проблемой для мирового порядка, для демократии. По сути, это война России с демократическим миром. Это не война с Украиной. Да, народ Румынии, как и все население Европейского союза, всей Европы, должен беспокоиться, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми. Я лично, не обязательно как военный, считаю, что Российская Федерация на этом не остановится. Если она победит в Украине, то главной целью станет Республика Молдова», - сказал генерал Георгицэ Влад в интервью Europa Liberă.

Генерал утверждает, что на Западных Балканах может усилиться напряжение и что «политика президента Путина будет обостряться в ближайший период».