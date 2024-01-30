Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 11:48

Хесамоддин Ашена, экс-советник бывшего президента Ирана Хасана Роухани, призвал Тегеран вести прямые переговоры с США. Призыв прозвучал после того, как американские военнослужащие были убиты в результате атаки беспилотника иранскими прокси в Иордании. Вашингтон объявил, что примет суровые ответные меры. Отметив, что «сейчас подходящий момент для диалога», Ашена написал в X: «Если кто-то считает, что переговоры должны вестись с позиции силы, то сейчас ли самое время?»

Призыв экс-советника президента противоречит позиции верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который исключает любые подобные инициативы. На протяжении 11-месячного периода «ядерных переговоров», проходивших в Вене с апреля 2021 года по март 2022 года, Тегеран отказывался вести переговоры с США напрямую. Следует отметить, что после того как Израиль начал военные действия против ХАМАС в секторе Газа, прокси Ирана в регионе стали проявлять невиданную «антиамериканскую активность». Было совершено более 160 нападений на военные базы США в Ираке и Сирии. Йеменские хуситы заблокировали международный торговый путь через Красное море. Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что «за последние 40 лет не видел Ближний Восток настолько близким к взрыву». В такой ситуации Иран, похоже, не заинтересован в усилении эскалации конфликта с США. Как сообщает CNN, официальные лица Штатов заявили о наличии признаков того, что руководство исламской республики обеспокоено некоторыми действиями марионеточных группировок в Ираке, Сирии и Йемене. Источники, близкие к американской разведке, заявили, что нападения проиранских «прокси» могут иметь разрушительные последствия для мировой экономики и увеличить риск прямого военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Атака беспилотника, в результате которой погибли трое американских солдат на аванпосте в Иордании, которую США приписывают поддерживаемой Ираном группировке «Исламское сопротивление» в Ираке, застала Тегеран врасплох и обеспокоила тамошнее политическое руководство, сообщили официальные лица CNN со ссылкой на разведку США. Разведка США также предполагает – Иран обеспокоен тем, что нападения боевиков-хуситов в Йемене на коммерческое судоходство в Красном море могут подорвать экономические интересы как Китая, так и Индии, ключевых союзников Ирана. Официальные лица США говорят о маловероятности того, что опасения Ирана изменят его более широкую стратегию в отношении Запада, но Тегеран может внести некоторые «коррективы» во внешнюю политику, чтобы избежать полномасштабной войны. Источники отказались предоставить дополнительные данные об этой разведывательной информации, сославшись на ее конфиденциальность. Тем не менее некоторые нынешние и бывшие официальные лица США скептически относятся к возможности того, что Иран существенно изменит свою тактику. В частности, американский военный чиновник, базирующийся на Ближнем Востоке, заявил, что Иран «вполне доволен тем, как идут дела».

Норм Рул, бывший старший аналитик ЦРУ по Ирану, заявил, что основная цель Тегерана состоит в том, чтобы «внести неопределенность и нерешительность в дискуссии американских политиков относительно того, насколько сильно мы должны нанести удар по Ирану». «Я не вижу абсолютно ничего - ничего - на мой взгляд, что заставило бы иранское правительство изменить то, что оно делает», - добавил он. Как сообщалось, организация «Катаиб Хезболла», входящая в состав вышеупомянутого «Исламского сопротивления» и пользующаяся прямой поддержкой Корпуса стражей исламской революции, заявила, что прекратила все попытки нападения на американских военных. Эксперты расценивают это как попытку Ирана избежать эскалации с США. «Все указывает на то, что Иран не заинтересован во вступлении в цикл эскалации отношений с Соединенными Штатами и Израилем», — сказал источник, знакомый с разведданными.