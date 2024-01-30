Погода на субботу
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха составит ночью 1-4° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.
В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается, временами туман, ветер западный.
Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.
Ночью в некоторых горных районах дороги могут покрыться льдом.