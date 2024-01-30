Побеспокоившего Пашиняна «патриота» уволили
Накануне семья премьер-министра Армении Никола Пашиняна решила отпраздновать в ресторане день рождения супруги премьера Анны Акопян. Выбор пал на ресторан «Даргет», владельцем которого, как пишут армянские СМИ, является Акоп Берберян, бывший помощник экс-президента Сержа Саргсяна.
Во время торжества один из официантов, некто Х.Перперян, стал выкрикивать в след Пашиняну «Арцах, Арцах». Руководству заведения эта «самодеятельность» официанта не понравилась и крикун был уволен.
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