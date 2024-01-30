Минобороны: армяне заминировали леса вокруг городов Шуша и Ходжалы

После Отечественной войны военнослужащими ВС Армении были заминированы участки шириной 2 км вдоль 480-километровой линии соприкосновения, в том числе около 100 км территории от высоты Бузлуг до горы Лачин, говорится в публикации Минобороны Азербайджана.

По данным Минобороны, в Карабахском экономическом районе мины были установлены преимущественно в направлениях населенных пунктов и кладбищ, в лесных массивах вокруг городов Ходжалы и Шуша, а также на автодорогах.