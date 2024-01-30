60 процентов российских врачей готовы уволиться

60% врачей в России готовы уволиться, если на рабочем месте введут прослушку, свидетельствуют данные опроса портала «Врачи РФ».

Опрос проводили среди более чем двух тысяч врачей с 17 по 25 января. Против аудиоконтроля на рабочих местах выступили 83% опрошенных врачей, у 3% прослушка уже ведется. Только 11% медработников поддержали инициативу Депздрава.

При этом 60% врачей отметили, что не готовы продолжать работать, если на их рабочем месте введут аудиоконтроль.

В декабре 2023 года вступил в силу приказ Департамента здравоохранения Москвы, который ввел новый стандарт приема пациентов. Врачам запретили говорить пациентам «здрасьте», «сядьте» и «молодой человек».

Для контроля исполнения новых правил в лечебных учреждениях предполагается установить записывающие устройства. Тестовый запуск проекта прошел в некоторых столичных поликлиниках в октябре и ноябре 2023 года. Позднее в приказ внесли изменения, чтобы обеспечить «обезличенность и безопасность аудиозаписей». Хранить их пообещали отдельно от электронных медицинских карт без привязки к данным пациента или врача.