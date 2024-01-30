Зимняя погода и здоровье человека: что советует кардиолог

Кардиолог НИИ кардиологии им. Дж.М.Абдуллаева Министерства здравоохранения Рафик Юсифли рассказывает, какое влияние зимой может оказать на человеческий организм холодная ветреная погода, как вести себя в случае, если на улице случился инфаркт, что делать для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

- Все процессы и биоритмы, происходящие в организме как здоровых, так и больных людей во все времена года, и связанные с окружающей средой, будь то день-ночь, ветер-безветренность, жара-холод, магнитные поля солнца, лунные фазы, изменения атмосферного давления (более 6 мм рт. ст. в течение дня) и уровня влажности (более 80%), тесно взаимосвязаны со всеми живыми существами, в том числе и с человеком. У молодых и здоровых адаптация на погодные перепады протекает в легкой форме, не вызывая серьезных симптомов. Иначе обстоит дело у пожилых людей и особенно у тех, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой, легочной и нервной систем. В таких случаях затрудняется процесс адаптации организма, может возникнуть дискомфорт.

Наиболее чувствительными системами к изменениям окружающей среды являются центральная нервная и сердечно-сосудистая. Наблюдения показывают, что в характерные для зимнего сезона дни с преобладанием холодного северного и южного ветров (свыше 8 м/с дни) увеличивается число артериальных гипертензий, обострений ишемической болезни сердца, гипертонических кризов, инфарктов миокарда, аритмий. Помимо этого, в дни, когда повышается показатель относительной влажности воздуха, возникают случаи удушья, сердечной астмы, отека легких.

В связи с вышеупомянутыми погодными условиями могут наблюдаться такие симптомы, как головная боль, связанная с центральной нервной системой, приступы мигрени, утомляемость, физическое истощение, усталость, головокружение, депрессия, боли в мышцах и суставах и др. Вот почему синоптики заранее предупреждают метеочувствительных людей, особенно страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- В чем причина возникновения подобных ситуаций в холодное время?

- Здесь основной причиной является вдыхание холодного воздуха, сдавление (спазма) сосудов на участках тела, подвергающихся воздействию холодного воздуха, на лице, груди, конечностях, а также то, что некоторые люди одеваются не по погоде. Известно, что у людей с повышенным артериальным давлением происходят изменения тонуса кровеносных сосудов, особенно в холодное время.

В качестве другого примера хочу отметить боль в груди, которая может проявляться чувством сдавления, спазм (сжатие) коронарных артерий, питающих часть сердечной мышцы (миокард). Следует знать, что в холодную погоду кровообращение замедляется, что оказывает влияние на свертываемость крови.

- Что следует делать в случае, если у кого-то на улице случился инфаркт или стенокардия?

- Если у вас случился сердечный приступ и есть стенокардия, то немедленно надо позвонить в скорую помощь. Часто после оказания необходимой медицинской помощи сердечный приступ проходит или значительно уменьшается. В этом случае необходимо уложить пациента и немного поднять его ногу. В качестве первой помощи необходимо сделать массаж сердца и искусственное дыхание. Непрямой (закрытый) массаж сердца проводится каждые 2 секунды путем сдавливания сердечной области грудной клетки руками, поставленными друг на друга. При этом массаже необходимо стараться прижать стенку грудной клетки на 2-3 см, чтобы избежать переломов ребер. Параллельно с этим рекомендуется продолжать делать искусственное дыхание.