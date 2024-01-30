Новые пророссийские заявления Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в войне с Украиной «время работает на Россию», расклад сил «не изменится в пользу Киева», однако на Западе считают иначе.

«Венгрия хотела бы, чтобы речь шла о мире, мы посылали деньги на мир. Но это было невозможно, потому что на Западе по-прежнему думают, что время на нашей стороне и чем дольше длится война, тем сильнее улучшится военная ситуация для Украины. Я думаю, что верно обратное, что время на стороне русских, что чем дольше длится война, тем больше человек погибнут, а расклад сил в пользу Украины не изменится. Зачем тогда мы продолжаем войну?» - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.