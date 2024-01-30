Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:07

Компания AzerGold представила новый инвестиционный проект, открывающий в Азербайджане производство горячебрикетированного железа (HBI - Hot Briquetted Iron) – высоко востребованного на мировом рынке сырья для выплавки широкого диапазона сталепроката. Помимо этого, новый технологический комплекс планирует производить более "чистую" с точки зрения углеводородного выброса продукцию, что полностью совпадает с идеологией Азербайджана, развиваемой в рамках миссии COP29.

Отказ от доменных печей Новый комплекс предприятий планируется разместить неподалеку от группы карьеров Дашкесанского железорудного месторождения. На первом этапе предполагается ввод в эксплуатацию обогатительного предприятия для производства концентрата с содержанием железа не менее 67 процентов. Второй этап будет связан с производством пеллета (промежуточный железосодержащий продукт), а третий – с непосредственным производством горячебрикетированного продукта с 95-процентным содержанием железа. Собственно, именно эти брикеты и являются сегодня основным сырьем для выплавки стали предприятиями нового типа, которые отказались от использования громадных доменных печей, работающих на коксующимся угле. Обогатительный завод и завод по производству пеллет, которые будут построены в Гейгельском районе, соединит шламопровод протяженностью 45 километров. По данным AzerGold, ежегодная добыча железной руды составит 3-3,2 миллиона тонн. Из них, в свою очередь, планируется получать 1,3 миллиона тонн концентрата и пеллета, на базе которых ожидается производство 900 тысяч тонн HBI, который будет направляться как для реализации в Азербайджане, так и за рубежом.

Сроки начала реализации этого проекта пока не определены - все зависит от решения Кабинета Министров Азербайджана и появления подходящего инвестора. Согласно исследованиям компании Boston Consulting Group (BCG), стоимость нового азербайджанского проекта составит 1,7 миллиарда манатов (около 1 миллиарда долларов США). Здесь необходимо обратить внимание, что казахстанская "Евразийская группа", являющаяся основным металлургическим концерном в стране, планирует схожий проект с аналогичными инвестициями в Костанайской области. При этом первоначальная годовая мощность казахстанского предприятия составит 2 миллиона тонн продукции, то есть в два раза больше азербайджанского проекта. Связано это, прежде всего, с более сложным технологическим процессом обогащения азербайджанской руды и относительно низким средним содержанием железа в рудных породах Дашкесана. Тем не менее аналитики отрасли полагают, что для развития азербайджанской металлургии создание подобной цепочки последовательного производственного процесса является оптимальным решением. Хочу обратить внимание читателей на три фактора, которые в целом делают данный проект рентабельным и привлекательным для экономики страны. Мультипликативный эффект Появление в Азербайджане собственного качественного сырья для выплавки стали имеет принципиальное значение, поскольку оно необходимо в строительстве (производство запорной арматуры), судостроении, автомобильной отрасли, а также в производстве различных видов вооружений, в котором инвестиции растут с каждым годом. С вводом в эксплуатацию новых месторождений железной руды прогнозируемый вклад металлургической отрасли в ВВП Азербайджана составит до 2047 года 7,5 миллиарда манатов. Вполне реальные цифры, ведь во всем мире металлургия, равно как и строительный сектор, считается одним из главных локомотивов экономики. Причина – в высоком мультипликативном эффекте, то есть в создании прибавочной стоимости и ее влиянии на смежные секторы производства и услуг.

Мультипликативный эффект для различных отраслей азербайджанской экономики оценивается экономистами так: в металлургии один вложенный манат дает 2,16 маната прибыли на полном цикле инвестиций, в нефтепереработке - 2,12, в пищевом -производстве 2,05 маната. Таким образом, собственная азербайджанская металлургия не только даст самостоятельный прирост в экономику страны, но и станет драйвером роста для других отраслей. Рост экспортного потенциала В 2020-е годы будет продолжаться процесс переноса наиболее энергоемких производств из ЕС на площадки в других странах с более дешевым сырьем. Четыре самые энергоемкие отрасли в Евросоюзе с точки зрения спроса на газ и электроэнергию - это металлургия, добыча полезных ископаемых, комплекс бумага- целлюлоза-полиграфия, а также химическая промышленность. Очередной инвестиционный цикл в ЕС будет заключаться в стратегии создания технологических платформ в соседних регионах. И Азербайджан - в ряду одной из наиболее подходящих площадок. Согласно докладу AzerGold, продажа HBI может стать для Азербайджана основной статьей доходов на уровне экспорта электроэнергии и полимерной продукции. Напомним, что по данным Центра анализа экономических реформ, в 2023 году в рейтинге экспорта готовой продукции из Азербайджана лидирует электроэнергия - 402,5 миллиона долларов (рост в 3,3 раза) и группа полимерного сырья, производимого на предприятиях SOCAR - 295,5 миллиона долларов. Помимо государств Евросоюза, основными потребителями HBI будет Турция, активно развивающая свою оборонную промышленность. В 2023 году бюджет проектов турецкой "оборонки" увеличился до 75 миллиардов долларов, а годовой оборот ВПК - до 10 миллиардов. Понятно, что наличие достаточного количества сырья для производства стали - одна из основ любого военно-промышленного комплекса.