Макрон – России: не рассчитывайте на усталость европейцев

Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался о России после одобрения программы поддержки Украины на 50 миллиардов евро.

Принятие европейскими лидерами единогласного решения о предоставлении Украине 50 миллиардов евро посылает сигнал Кремлю, что Европа «не устала» и рассчитывать на это президенту РФ Владимиру Путину не стоит. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, сообщают украинские СМИ.

«Послание четкое - России не следует рассчитывать на какую-либо усталость со стороны европейцев в поддержке Украины», - отметил Макрон.

Он добавил, что кроме финансовой поддержки, Украина продолжит получать и военную помощь. «Что касается военной поддержки, то страны Европы берут на себя двусторонние обязательства. Франция предоставляет военную технику, которая может иметь решающее значение на поле боя, включая ракеты «Скальп» для противовоздушной обороны и артиллерийские системы «Цезарь», - сказал Макрон.