США могут в самое ближайшее время нанести удары по иранским военным объектам в Ираке и Сирии в ответ на нападение на американских военных на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне.

По данным газеты, удары будут «многоуровневыми», военные действия будут сочетаться с иными мерами, которые можно скорректировать, чтобы показать Тегерану, что Вашингтон не стремится к эскалации. Целью Соединенных Штатов служит воздействие на Иран, чтобы поддерживаемые им боевики прекратили атаки на Ближнем Востоке.

CBS накануне сообщил, что план ударов по иранским объектам уже одобрен, они будут наноситься в течение нескольких дней. Представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил, не раскрывая подробностей, что президент США Джо Байден «принял решение» об ответе на удар по американской базе.

28 января беспилотник атаковал базу Tower 22 на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией, погибли трое американских военных. Вашингтон возложил ответственность за это на поддерживаемых Ираном боевиков. После этого США стали рассматривать варианты ответа Тегерану. Bloomberg писал, что одним из них может стать тайная операция, во время которой американские силы нанесут удар по Ирану, не возьмут за него ответственность, но тем самым пошлют «четкий сигнал». Еще одной целью назывались иранские чиновники. The New York Times со ссылкой на источники в Тегеране написала, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи «дал четкий приказ» избегать прямого военного конфликта с США. При этом он потребовал от иранских властей быть готовыми к ответному удару, если такой последует со стороны Вашингтона.