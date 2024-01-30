Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает широкую пропагандистско-агитационную работу среди населения с целью соблюдения правил, касающихся производства, импорта, экспорта, транспортировки, хранения, продажи и применения средств защиты растений, пестицидов и биологических препаратов, предотвращения возможных опасностей и выполнения других необходимых мер.

В рамках проводимых мероприятий Агентством был подготовлен новый просветительский видеоролик о пестицидах. В видеоролике представлена подробная информация о пестицидах, правилах транспортировки, хранения и применения пестицидов. В то же время отражена информация об одежде, которая должна использоваться при работе с пестицидами, способах оказания помощи лицам, подвергшимся воздействию пестицидов, а также об изъятии из оборота пестицидов с истекшим сроком годности.

Отметим, что в Азербайджане испытания по определению остаточного количества пестицидов в пищевых продуктах проводятся в соответствии с международными стандартами. В Национальной референсной лаборатории Азербайджанского института продовольственной безопасности проводится идентификация около 600 остатков пестицидов.

Ознакомиться с познавательным видео, подготовленным AQTA на эту тему, можно по следующей ссылке: