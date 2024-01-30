Президент Ирана угрожает «жестким ответом»

Тегеран даст «жесткий ответ» в случае попыток запугать его, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси.

«В прошлом, когда другие страны хотели говорить с исламской республикой, они использовали язык угроз и пугали военным сценарием. Сейчас уже такие слова не звучат, наоборот, все утверждают, что у них нет намерений вступать в конфликт с Ираном», - приводит его слова IRNA.

Иран неоднократно заявлял, что «не хочет начинать никакой войны, но если кто-то захочет угрожать, то Тегеран даст жесткий ответ», пригрозил Раиси.