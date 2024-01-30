Новые врачи в медучреждениях Азербайджана

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялись назначения в медицинские учреждения врачей-специалистов, окончивших резидентуру. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Согласно сообщению, назначение осуществлено Комиссией по кадровым вопросам Минздрава в соответствии с «Правилами направления в медицинские учреждения врачей-специалистов, окончивших резидентуру», утвержденными Решением Коллегии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики от 13 октября 2014 года.

Назначение медицинских специалистов проводилось с учетом их семейного положения, места постоянного проживания, рекомендации клинической базы о направлении их на работу, показателей успешности обучения (результатов итоговой аттестации).

В приеме по 37 специальностям, в том числе общая хирургия, травматология-ортопедия, акушерство-гинекология и др., приняли участие 226 врачей-специалистов.

Врачам-специалистам были предложены вакансии на должности врачей в государственных медицинских учреждениях. Они получили направления в медучреждения Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), а также Нахчыванской Автономной Республики.