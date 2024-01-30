Импортируемое в Азербайджан сливочное масло подешевело

В 2023 году в Азербайджан было импортировано 16 тыс. 596 тонн сливочного масла на сумму 92 млн 416 тыс. долларов США.

По подсчетам, проведенным на основании отчета Государственного таможенного комитета, по сравнению с 2022 годом этот показатель снизился в стоимостном выражении на 14,6%, или на 15,7 млн долларов, а в объемном – на 10,6%, или 1966 тонн. В 2022 году в Азербайджан было импортировано 18 тыс. 562 тонны сливочного масла и других молочных масел на сумму 108 млн 181 тыс. долларов.

Средняя импортная цена 1 кг сливочного масла, ввезенного в страну в прошлом году, составила 9,5 маната. В 2022 году этот показатель составлял 9,9 маната. В прошлом году Азербайджан импортировал сливочное масло из Новой Зеландии за 10,5 маната, из Германии – за 11 манатов, из Финляндии – за 11,6 маната, из Ирана – за 7,3 маната.

Согласно отчету Госкомстата, в 2023 году в стране было произведено 27 тыс. 22 тонны сливочного масла, что в годовом сравнении больше на 4,4%.

Отметим, что в отчетный период производство сливочного масла в Азербайджане превысило импорт на 62,8%.