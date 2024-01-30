Национальный авиаперевозчик Ирака приступает к выполнению регулярных рейсов в Международный аэропорт Гейдар Алиев еще по одному направлению. Начиная с 2 февраля Iraqi Airways один раз в неделю будет осуществлять полеты по маршруту Киркук - Баку - Киркук, сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно сообщению, самолет иракского перевозчика успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 13:37 по местному времени.

«Бакинский аэропорт стремится создать приятные и безопасные условия для всех наших пассажиров и предлагает широкий спектр услуг. Расширение воздушного сообщения между Азербайджаном и Ираком внесет важный вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами», - сказал директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.

Первый прямой рейс между столицами Азербайджана и Ирака был осуществлен 19 ноября 2023 года.

Более подробную информацию о рейсах пассажиры могут получить на официальном сайте авиакомпании www.flyiraqiairways.com.