Первый рейс из Киркука в Баку обновлено 15:15
Национальный авиаперевозчик Ирака приступает к выполнению регулярных рейсов в Международный аэропорт Гейдар Алиев еще по одному направлению. Начиная с 2 февраля Iraqi Airways один раз в неделю будет осуществлять полеты по маршруту Киркук - Баку - Киркук, сообщает пресс-служба аэропорта.
Согласно сообщению, самолет иракского перевозчика успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 13:37 по местному времени.
«Бакинский аэропорт стремится создать приятные и безопасные условия для всех наших пассажиров и предлагает широкий спектр услуг. Расширение воздушного сообщения между Азербайджаном и Ираком внесет важный вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами», - сказал директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.
Первый прямой рейс между столицами Азербайджана и Ирака был осуществлен 19 ноября 2023 года.
Более подробную информацию о рейсах пассажиры могут получить на официальном сайте авиакомпании www.flyiraqiairways.com.
* * * 14:41
Авиакомпания Iraqi Airways совершила первый рейс в Баку из иракского города Киркук. Об этом посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов сообщил на своей странице в соцсети Х.
«Сегодня впервые осуществлен авиарейс из Киркука в Баку. Следующие на очереди рейсы Эрбиль - Баку и Басра - Баку», - говорится в публикации.
A flight from #Kirkuk to #Baku ✈️started today for the first time. #Erbil-Baku and #Basra-Baku flights are next in line.#Azerbaijan #Iraq— Nasir Mammadov (@nasir_mammadov) February 2, 2024
🇦🇿🤝🇮🇶 pic.twitter.com/Sy9DawzfC9